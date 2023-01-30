Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, vergi matrah dilimlerinde yapılan düzenlenmenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Günler öncesinde karara bağlandığı açıklanan vergi matrahları ile ilgili düzenlemenin nihayet Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Erhürman, “Sendikaların bugün bile eylem yapmak zorunda kalmasından, günlerdir herkesin endişe içinde beklemesinden, dünyanın dedikodusundan ve kimsenin doğru dürüst bir açıklama yapmamasından sonra” dedi.

“Şimdi bu da hükümetin yeni bir müjdesi mi” diye soran Erhürman, “Gecikmenin gerçek nedenini açıklayacak mısınız, yoksa duyumlarla idare mi edelim? Ciddiyetsizliğin dibine vurdunuz” ifadelerini kullandı.