Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bu akşam ara bölgede akşam yemeğinde bir araya geldi. Saat 19.00'da başlayan yemek, 21.05'te sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.

Antonio Guterres ise yemeğe, BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile katıldı.

Yarın ise António Guterres, saat 10.00'da Cumhurbaşkanı Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ara bölgede İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde de bir araya gelecek.

Yarınki üçlü görüşmenin ardından Guterres’in basın toplantısı yapması öngörülüyor.