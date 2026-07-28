Dikmen'de Cemsa Evleri'nin güney kısmındaki arazide çıkan yangında yaklaşık 20 dönüme yakın alan zarar gördü.
Polis açıklamasına göre, bugün saat 13.15 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangında, yaklaşık 15 dönümlük tepelik alandaki kuru otlar, 20 alıç ağacı ile 5 dönüm anız yanarak zarar gördü.
Yangın, Polis İtfaiye ekipleri ile Dikmen Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.