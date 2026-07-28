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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yangın, Polis İtfaiye ekipleri ile Dikmen Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, bugün saat 13.15 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangında, yaklaşık 15 dönümlük tepelik alandaki kuru otlar, 20 alıç ağacı ile 5 dönüm anız yanarak zarar gördü.

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