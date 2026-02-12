Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Heyetler arası görüşmeye hükümet ortakları, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman olduğu gibi altyapı, sağlık, eğitim ve turizm başta olmak üzere ülkenin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Görüşmede yeni Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün ele alındığını belirten Üstel, “Sayın Cevdet Yılmaz ve heyetiyle 2025 yılında neleri gerçekleştirdiğimizi, 2026 yılında ülkemiz için hangi projeleri hayata geçirebileceğimizi detaylı şekilde değerlendirdik” dedi.

Cevdet Yılmaz ise koalisyon ortakları ve teknik heyetlerle son derece verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin sıradan iki ülke arasındaki ilişkiler olmadığını, son derece özel ve stratejik bir mahiyet taşıdığını ifade etti.

Amaçlarının KKTC’yi daha müreffeh ve güçlü yarınlara taşımak olduğuna dikkat çeken Yılmaz, KKTC’nin kendine yetebilen, küresel şartlarla uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı ile yoluna devam etmesini hedeflediklerini vurguladı.

Üstel hükümeti döneminde uzun bir aradan sonra Kalkınma Planı’nın hazırlanmış olmasının önemli bir avantaj olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Ramazan ayında iftar vesilesiyle KKTC’yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

Ayrıca Yılmaz, en geç Mart ayı sonu itibarıyla Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü çalışmalarının tamamlanacağını ve yeni bir ekonomik–iktisadi–mali işbirliği çerçevesinin oluşturulacağını ifade etti.

2026: Sağlığın Yılı Olacak

Başbakan Üstel, 2026 yılına ilişkin vizyonunu da ortaya koyarak önemli bir mesaj verdi:

“2026 yılı, halkımızın refahını doğrudan artıracak projelerle birlikte Sağlığın Yılı olacaktır. Daha güçlü bir sağlık altyapısı, modern hastaneler, güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmetleri ve sağlık personelimize yönelik desteklerle 2026’yı sağlıkta atılım yılı yapacağız.”

Yeni mali ve ekonomik işbirliği protokolü kapsamında özellikle sağlık yatırımlarına öncelik verileceğini belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle sağlık alanında kapsamlı projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Başbakan Üstel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle hayata geçirilecek projeler neticesinde ülkelerimiz arasındaki bağlar daha da güçlenecek; halkımızın refah seviyesi en üst noktaya taşınacaktır. 2026 yılı, ekonomik istikrarın yanında sağlıkta dönüşümün ve toplumsal refahın yılı olacaktır.”

Bu çerçevede 2026 protokolünün; ekonomik istikrar, altyapı yatırımları ve özellikle sağlık alanında yapısal güçlenmeyi esas alan bir yol haritası olması bekleniyor.