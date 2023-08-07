Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımda son zamanlarda farklı ülkelerden gelen öğrencilerin ve emekçilerin hayatlarını kaybettiklerini ifade ederek, "Nüfusu planlayamıyoruz. Kamu hizmetlerimiz, alt yapımız yetmiyor. Güvenlik sorunlarımız artıyor. Gelen insanlara insan onuruna yaraşır barınma, çalışma, sağlık, eğitim olanakları sunamıyoruz ve onların bir kısmı hayatlarını bu topraklarda kaybediyor..." şeklinde konuştu.

Erhürman’ın tam paylaşımı şu şekilde:

“Trafik kazasında... Pratapbhai Bhubbai Karavadra, Jayesh Keshu Agath, Anjal Makwana, Pustiben Heenaben Pathak...

İskele'de, 3 metre derinde çalışırken gaz zehirlenmesi sonucu... Mohammad Shayeste, Mohammad Aghjeloo...

Balıkesir, ağıllar bölgesinde işçi evinde... Muhammad Bashir, Muhammad Asım Khan...

Son bir ayda... Bu ülkeye çalışmak, okumak gibi sebeplerle gelip buralarda hayatlarını kaybeden, nerede, nasıl yaşadıklarını, ne yaptıklarını, cenazelerinin ülkelerinde ailelerine nasıl teslim edildiğini, isimlerini doğru yazıp yazmadığımızı dahi bilmediğimiz, bu adayı bizimle bir süre paylaşmış insanlardan bir kısmı...

Nüfusu planlayamıyoruz. Kamu hizmetlerimiz, altyapımız yetmiyor. Güvenlik sorunlarımız artıyor. Gelen insanlara insan onuruna yaraşır barınma, çalışma, sağlık, eğitim olanakları sunamıyoruz ve onların bir kısmı hayatlarını bu topraklarda kaybediyor...

Çok üzgünüm... Aileleri, varsa küçücük çocukları bu ülkeyi, buradaki halkı, bizleri nasıl hatırlayacaklar, nasıl anacaklar bilemiyorum...”