Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencilerinin katıldığı etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, piyanist Rüya Taner tarafından gerçekleştirildi.

Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda yer alan etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, piyanist Rüya Taner ve gitarist Okan Ersan’ın bir arada bulunduğu etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu ve şanslı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, herkesin Cumhurbaşkanı olabileceğini ancak herkesin Rüya Taner ve Okan Ersan gibi başarılı ve dünyaca tanınan bir sanatçı olamayacağını vurguladı.

Öğrencilerin, derslerine çalışırken kültür, sanat, spor ve bilimle de ilgilenmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, öğrencilerden cep telefonu ve tablet kullanımını sınırlandırmalarını, geri kalan zamanlarını ise okumaya, oyun oynamaya, spor yapmaya ve doğada vakit geçirmeye ayırmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasının devamında öğrencilere hitaben, “Sizlerle gurur duyuyoruz, ülkeyi güzel günlere siz taşıyacaksınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a, Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü Hasan Sarpten ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji Müdürü Arzu Arhun Topçu plaket takdim etti.