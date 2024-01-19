Parti basın bürosundan verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Paşaköy’ü ziyaret ederek, bölge halkının sorunlarını dinledi ve CTP’nin çözüm önerilerini yurttaşla paylaştı. Erhürman’a Genel Sekreter Asım Akansoy, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Ziyaret sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki sıkıntıları herkesin günlük yaşamı içinde hissettiği, memlekette “ciddi bir yoksullaşma” yaşandığına dikkat çekerek, “Bu yoksullaşma maalesef bizi yok etme noktasına getiriyor” dedi. Çocukların gözlerini göç yollarına diktiğini, gençlerin artık “Ben böyle bir ülkede yaşamak istemiyorum” dediğini söyleyen Erhürman, asgari ücretin yükseldiğini fakat alım gücünün yükselmediğini belirtti.

Erhürman, “Normal ülkelerde asgari ücretin yüzde 50 yükselmesi, alım gücünü de yükseltir. Bizdeki tekerlek artık böyle dönmüyor” ifadelerini kullandı. Ülkede süt fiyatının bir gecede 10 lira yükseldiğini hatırlatan Erhürman, yaşanılan döngüdeki “tekerleğin” kırılması gerektiğini söyledi ve aksi takdirde söz konusu sorunun kadere dönüşeceğini ifade etti.

-“Bu döngü alım gücümüzü yükseltmiyor”

Hayat pahalılığının dört ayda bir verileceğini, bu döngünün aynı şekilde devam edeceğini belirten Erhürman, “Bu tekerleğin altında ezileceğiz. Bu döngü bizi kurtaracak bir döngü değildir” dedi.

“Asgari ücret 24 bin TL oldu ve asgari ücretlinin alım gücü arttı mı? Asgari ücret 48 bin TL olsa da önemli olan o parayla ne alınabileceğidir” diyen Erhürman, kamuda çalışanlar için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirtti. Erhürman, “Bu döngü bizim alım gücümüzü yükseltmiyor” dedi.

Erhürman, “Sütün fiyatının, etin fiyatının artması, piyasada artık bizim alım gücümüze bakarak gerçekleşen olaylar değildir. İki senedir anlatıyoruz, bir gerçeklik var. Biz artık ev alamaz duruma geldik bu memlekette. Ev alamıyoruz, ev yapamıyoruz. Piyasada alıcı artık Kıbrıslı Türkler değildir. Piyasayı yabancılar belirliyor… İkinci el araba almak dahi imkansız hale geldi” şeklinde konuştu.

-“Hastanelerde yer bulamıyoruz”

“Marketlerde Türkçe konuşan sayısının her gün azaldığına” işaret eden Erhürman, “Okullardaki sınıflarda ana dili Türkçe olmayanların sayısı, ana dili Türkçe olanlardan fazla hale geliyor. Hastanelerde yer bulamıyoruz” ifadelerini kullandı. CTP olarak iki seneden fazla bir süredir, yabancılara mülk satışı ve nüfus planlaması konusunu gündeme getirdiklerini söyleyen Erhürman, “Bu konularda düzenleme yapılamazsa, varlığımız tartışılır hale gelecek” diye konuştu. Ülkedeki nüfusu artık trafiğin de kaldırmadığına işaret eden Erhürman, yabancıların büyük bir kısmının da artık trafik düzenimi bilmediğine işaret etti. Tufan Erhürman, “Kendilerini hükümet olarak tanımlayan arkadaşlar, önümüze hiçbir proje koymuyor” diye konuştu.