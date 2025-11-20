İki liderin ilk kez bir arayacağı görüşme, saat 9.45’de ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin rezidansında gerçekleşiyor.

Tanışma toplantısı niteliğindeki görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi bekleniyor.

Görüşmeye ilk olarak Hristodulidis ardından ise Erhürman geldi. Liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından girişte karşılandı.

Görüşme öncesinde Diagne ve liderler girişte el sıkışarak fotoğraf çekildi.

Erhürman’a Müsteşar Mehmet Dânâ, Hristodulidis’e ise müzakereci Menelaos Menelaou eşlik ediyor.

Erhürman, görüşme öncesinde siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunmak üzere yaptığı toplantıda, Hristodulidis ile görüşmesinde ilk pozisyonların karşılıklı olarak ortaya konulacağına dikkat çekerek, bu ve gelecek toplantılara ilişkin en önemli beklentisinin bir çözüm atmosferinin yaratılması olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmenin ardından saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığında basına açıklamalarda bulunacak.