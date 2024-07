-ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Meclis’in geçtiğimiz dönem performansını değerlendiren Erhürman, hükümetin Meclis’in itibarını düşürdüğünü kaydetti.

Erhürman, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:



“Meclis performansını ikiye ayırmamız lazım. Meclis’in performansı bir hükümetten gelen yasalara bir de komitelerdeki yasalara bağlı. Komitelerde ciddi bir efor var ancak Meclis’e gelen çalışmalar ülke ihtiyaçlarına yönelik değil. Denetim anlamında ise nöbetçi bakan uygulaması başlattılar. Kim kaldıysa o gün orada nöbetçi bakan, ki her konuyu cevaplayacak durumda değil… Denetim gününde iş ola davranışlar var. Hükümet Meclis’in itibarını düşürüyor.”



“Halk ülkedeki her birime, her alana karşı güvenini yitirdi”

Son yapılan anketleri ve halkın sivil toplum örgütlerine güvenini yitirmesi mevzusunu değerlendiren Erhürman, ‘halk ülkedeki her birime her alana karşı güvenini yitirdi’ ifadelerini kullandı.



“Toplumdan topluluk olma noktasına doğru gidiyoruz” diyen Erhürman, şunları söyledi:

“İtibar aşağılarda bu da toplumun çözüldüğünü gösterir. En yüksek irtibat Adaletteydi. Orada bile geriye gelmeye başladı toplum algısı. Siz her tarafa nifak tohumları soktunuz. Toplum, toplumsal yaşama güvenini kaybediyor. Bu endişe verici bir şey.”



“Vatandaş her alanda ‘devlet nerede?’ diye soruyor”

Vatandaşların özellikle eğitim ve sağlık alanında ‘cebindeki para ile hareket etmek’ durumunda kaldığına belirten Erhürman, bu noktada vatandaşların ‘o zaman devlet nerede?’ diye sormak zorunda kaldığını söyledi.

“Eğitimde, sağlıkta, yolda, alt yapıda vs.de devleti bulamazsam, ‘o zaman ben bu ülkenin neyine güveneyim dersiniz” diye sözlerine devam eden Erhürman, ülkede her şeyin yerle bir olduğunu söyledi.



Anket konusu… “Daha önce buldukları sonuçlar, seçim sonuçları ile yakın”

Son yapılan ankette UBP ile CTP arasındaki farkla ilgili konuşan Erhürman, şunları söyledi:

“Anketi şirketler yapar. Ben CTP Genel Başkanı olarak anketle ilgili tek söz etmedim. Şirket kendi sonuçlarını paylaştı. Biz bir süreden beridir aynı şirketle çalışıyoruz, daha önce yaptığımız anketlerde gördük ki buldukları sonuçlar seçim sonuçları ile yakın. Ben anketler yüzde 100 doğrudur demiyorum ancak doğruluğunu test ettiğimiz bir şirketle çalışıyoruz. Manipülasyon var derlerse sonuçlarda şunu net söyleyebilirim; CTP sürece müdahil olmadı.”



Erhürman: Kimse bana hikâye okumasın

Esas anketin sokakta vatandaş içerisinde gözlemlenerek yapılabileceğini söyleyen Erhürman, ‘hastanede, markette kendi anketinizi yapabilirsiniz. İlaç bulamayan vatandaşı, markette pahalılıktan şikâyet eden vatandaşı dinleyin… Kimse bana hikâye okumasın. Her şey ortada. Eğitim ortada, ekonomi Güney’e kayıyor, mahkemeler perişan, Polis perişan… Az kaldı hepimiz Polis bile olsak bu ülkeye yetemeyeceğiz. Üçüncü ülke vatandaşı 14 ay içinde yüzde 46 arttı. Bu trend böyle devam ettiği takdirde, ülkedeki her şey yetersiz gelecek. Arkadaşlar lay lay lom geziyor. Yüzlerinde gülücüklerle geziyorlar. İnsanlar bunu görünce sinir oluyorlar. 5 Tane korumayla sadece partililerden oluşan bir koridor içinde gezmeyin. Bu dediklerime bakın”



“Tüm dertleri kurultay…”

“UBP kurultayı oldu mu yaşam duracak” diyen Erhürman, UBP’nin şu an tek gailesinin kurultay olduğunu bunun örneğinin daha önce de yaşandığını kaydetti.



“İnşaat sektörü durdu…”

Güney Kıbrıs’ın KKTC’deki Rum malları ile ilgili adımlarını da değerlendiren Erhürman, şunları söyledi:

“İnşaat sektörü durdu. Bu sektörün ardında taşıdığı en az 70 sektör de durdu. Yakında Güney Kıbrıs turizmle ilgili de adımlar atacak, onda da durağanlığa gireceğiz. Narenciye ve hayvancıyı da bitirdin. Yüksek öğretimde yaşanacak kayıp ortada. Peki nereden Maliye gelir elde edecek? Ben 3 yıldır yabancılara mülk satışını düzenleyin diyorum. Taşınmaz Mal Komisyonu’nu çalıştırın. Çözümün olmadığı koşullarda da uluslararası hukukla entegre olduğunuzu gösterin. Biz zamanında adımları attık, çözüm istedik, dünya ile diyalog kurduk anlattık. Peki siz ne yaptınız? Çözüm zemini değişti, içerde TMK’yı kurmuştuk ama TMK’nın alanı üzerinde kaydınız bir de uluslararası toplumla görüşme söz konusu olduğunda Holguin’in görüşme talebini reddettiniz. Biz Orams’ın, Loizidou’nun içerisinden bu adımları atarak çıktık. Bu halkı nereye götürecek senin politika diye ortaya koyduğun şey? Alın size yapılmışı var.”



“Karşımızdaki duvara koşarak gittik”

Güney Kıbrıs’ın attığı adımların zaten bilindiğini kaydeden Erhürman, “karşımızda duvar varken, koşarak duvara gittik” diye konuştu. Bu sürecin böyle devam edeceğini kaydeden Erhürman, önce yabancı nüfusun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. ‘Bu coğrafya bu kadar insanı kaldırmaz’ diyen Erhürman, suç oranlarının da rekor kıracağına dikkat çekti. Ülkedeki nüfusun dahi bilinmediğine dikkati çeken Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, ‘herkes farklı bir rakam verdi. Bu nasıl bir lakaytlıktır, biri bana anlatsın’ diye konuştu.



Erhürman: Bir an önce erken seçime gidilmeli

Bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, erken seçim ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi. Ülkede iyiye gidilen hiçbir alan olmadığını savunan Erhürman, bunun sonucunun da net olarak erken seçim talebini doğuracağını söyledi. “3 Yıl sonra kendi ülkemizi tanıyamayacağız” diyen Erhürman, bir an önce bu düzenin değişmesi gerektiğini vurguladı.



Muhaceret Affı… “Vazgeçin 2020 döneminden öncesiyle kıyaslama yapmayı”

Geçtiğimiz günlerde geçen Muhaceret Affı ile ilgili de konuşan Erhürman, şunları söyledi:

“Af yasaları bizim dönemimizde de çıktı. Bugün çıkan Af Yasası ile, 2020’den önce çıkan yasayla çok farkı var. Rakamlar gözümüzün içine diken gibi batıyor. Vazgeçin 2020 döneminden öncesiyle kıyaslama yapmayı. Her şey 2020’den sonra değişti. Fiyatlar patladı, önlem almadın. 14 ayda KKTC vatandaşı olan sigortalara kayıtlı insan sayısı yüzde 7 arttı. 14 ayda sigortalara kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yüzde 9 arttı. 14 ayda sigortalara kayıtlı olan üçüncü ülke vatandaşı sayısı yüzde 46 arttı. Peki bir sonraki 14 ayda ne olacak? Tüm bunların nereye varacağı çok belli, hükümet ise saldım çayıra Mevla’m kayıra gidiyor.”



“Herkes bağırıyor, hükümet kanadı yüzünde gülücükle köy geziyor…”

Başta Ticaret Odası olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarının da “Güney’den alışveriş yapamayan vatandaşı Allah acısın” açıklamaları olduğuna dikkat çeken, Erhürman, ‘hükümet ise kafasını kuma gömmüş, tüm bunlardan haberi yok gibi davranıyor’ diye konuştu. Kendine hükümet diyen yapının gündeminde ‘milli günler ve kurultaylar olduğunun altını çizen Erhürman, ‘herkes bağırıyor, onlar gülücük dağıtarak köy geziyorlar’ diye konuştu…



“Mahkemeler yoluyla ülkenin sorunları çözülmez”

CTP’ye yapılan ‘etkisiz muhalefet’ eleştirilerine de yanıt veren Erhürman, şunları söyledi:

“Muhalefet Meclis’te konuşuyor, hükümet Meclis’e girmiyor koltuklar boş ve bunun sonucunda muhalefet eleştiriliyor. Bu kabul edebileceğim bir şey değil. Zorla hükümet kanadını bahçeden çekip de Meclis koltuklarına oturtamam. O bir taraftan “usulsüzlükleri dava edin” deniyor. CTP’nin çeşitli konularda açtığı 10’un üzerinde dava var. Ben hukukçuyum, mahkemeler yoluyla ülkenin sorununu çözmek mümkün değil. Meseleler demokrasi ile ilgili.”