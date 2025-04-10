Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Yüksek Mahkemesi’nin karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkını reddetmesine tepki gösterdi.

Kararın hukuki ve insan hakları açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erhürman, sürecin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınacağını belirtti.

Erhürman’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Güney Kıbrıs Yüksek Mahkemesi'nin "karma evlilikler"den doğan çocukların vatandaşlık haklarının kabul edilmemesi anlamına gelen kararı hukuken, insan hakları çerçevesinde kabul edilebilir değildir.

Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci başlayacak. Bu sorunu yaşayan insanlarımızın ve başta sevgili Eda Hançer Akkor olmak üzere sürecin öncülüğünü yapacak tüm yurttaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağız"