Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği yetkililerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bu sabah, Nusrettin Yuca başkanlığındaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği heyetini kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Erhürman, dernek üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, derneğin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Dernek yetkilileri Cumhurbaşkanı Erhürman’a, kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini sundu.
Kabulde ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Erhürman’a hediye takdim edildi.