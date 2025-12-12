Bunlar da ilginizi çekebilir

Dernek yetkilileri Cumhurbaşkanı Erhürman’a, kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, dernek üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, derneğin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bu sabah, Nusrettin Yuca başkanlığındaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği yetkililerini kabul etti

