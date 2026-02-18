"Bab-ı Ali toplantıları" için İstanbul'a giden Erhürman, Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı ve diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Erhüman'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Bizim buradaki meselemiz tam olarak şu, 2017'den 2026'ya geldik. Bir yıl yıl daha geçti. Müzakare tarihi 60 yıla yaklaştı. Ama görüyoruz ki son 9 yılda başdöndürü gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Özellikle Rum kesimin enerji ve askeri konularla Fransa gibi ülkelerle işbirlikleri arttı. Biz tam da bu noktada diyoruz ki, tüm adayı ilgilendiren konularda bizden de onay alınmadan yapılanlar, hukuken mümkün değil. Mesela güvenlik, enerji gibi konularda bizden de onay almadan Rum kesimi anlaşma yapmamalı. Özellikle şu an tartışma konusu olan ticaret yolları anlaşmaları var. Bunlar Kıbrıslı Rumların tek başına karar ada adına verebileceği bir karar değil. Bizim meselemeiz ortak yetki alanı olarak tanımlanan yerlerin, fiilen gerçekleşmemesi. Biz bu konuda mücadele veriyoruz. KKTC ve Türkiye by-pass edilemez.

Siyasi eşitlik kabul edilmedikçe müzakere başlamaz. Kararlıyız sabırlıyız. Eğer gerçekten barış istiyorlarsa bu yol müzakerelerde olur."