Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanlığı Kadın Kolları’nın düzenlediği buluşma yoğun katılımla gerçekleşti. Programa UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel katıldı. Üstel, dört yıllık icraatları ve yeni dönem hedeflerini özetledi.

İCRAATLAR VE VERİLEN SÖZLER

Üstel, “Dört senede yaptıklarımız 30 seneye eşdeğerdir” diyerek, göreve geldikleri günden itibaren verdikleri sözleri yerine getirdiklerini vurguladı. Kamu çalışanları ve serbest meslek sahiplerine yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini, popülizm yapmadan kararlı adımlar attıklarını ifade etti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE FİBER ALTYAPI

Başbakan Üstel, Türk Telekom ile imzalanan fiber optik anlaşmasının meclisten geçirilmesi ile birlikte internetin hızlanacağına ve gençlerin, üniversitelerin ve turizm sektörünün güçleneceğini söyledi.

TÜRKİYE İLE HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

Su temin projesinin İrsen Küçük ile Recep Tayyip Erdoğan döneminde başladığını hatırlatan Üstel, suyun ülke geneline ulaştırıldığını ifade etti. Lefkoşa çevre yolu ve yarım kalan birçok projenin bu dönemde tamamlandığını kaydetti.

ULAŞIM VE SAĞLIK YATIRIMLARI

Ercan Havalimanı’nın tamamlanmasıyla yolcu sayısının yüzde 50’ye yakın arttığını belirten Üstel; 320 yataklı Lefkoşa Hastanesi, Güzelyurt ve Girne’deki sağlık yatırımları ile Pamuklu Hastanesi’nin hayata geçirildiğini, İskele’de hastane temelinin atıldığını açıkladı.

EKONOMİ VE YEREL YÖNETİMLER

Pandemi sonrası süreçte çalışan ve esnafı korumaya yönelik adımlar attıklarını söyleyen Üstel, Türkiye ile imzalanan protokoller sayesinde birçok alanda yatırım yapıldığını vurguladı. Belediye reformunun olumlu karşılandığını belirterek, yerel seçimlerde kadınlara önemli görevler düştüğünü ifade etti.

TEŞEKKÜR VE KARARLILIK MESAJI

Program sonunda katkı koyanlara teşekkür eden Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmetlerin artarak süreceğini belirtti.