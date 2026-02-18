Mahkeme kararına göre, aşırı alkollü olduğu için taksiyle hastaneye götürülen ve ardından evine gitmek üzere yola çıkan genç kadın, sanığın aracına bindi. Kent Güvenlik Sistemi görüntülerinde kadının araç içinde tepkisiz olduğu tespit edildi. Sanığın aracı deniz kenarına çekerek cinsel saldırıda bulunduğu ve saldırı anlarını cep telefonuyla kaydettiği belirlendi. Olay sonrası genç kadını yarı çıplak halde bırakarak uzaklaştığı açıklandı.

Olay, sanığın bir ay sonra genç kadını görüntülerle tehdit etmesi üzerine ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanan sanık, yargılama sürecinde suçlamalara karşı tatmin edici bir savunma yapmadı.

Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, mahkeme, sanığın savunmasız durumdaki bir kişiyi koruması gerekirken suç işlediğine dikkat çekerek toplam 10 yıl hapis cezası verdi.