Erhürman, dün BRT’de Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp sunduğu 17. Saat Programı’na konuk oldu ve gündemdeki konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Hükümet yetkililerinin dün açıkladığı kalkınma planından hiç umutlu olmadığını kaydeden Erhürman, bu konuda çok üzgün olduğunu çünkü toplumun önüne umut olarak konulabilecek bir projeyi yüzlerine gözlerine bulaştırıp onu da umut olmaktan çıkaracaklarını söyledi. CTP olarak 2022 yılında yapılan erken genel seçimlerde 5 yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planını bir taahhüt olarak sunduklarını dile getiren Erhürman, “Bunu anlatmak için de çok uğraştık ama Meclis’te defalarca söylemiş olmamıza rağmen ses gelmedi” dedi.

“Hükümet programı ayrı, kalkınma planı ayrıdır…”

Hükümet programıyla kalkınma planının iki ayrı kavram olduğunu ve bu iki kavramın birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Genel Başkan Tufan Erhürman, “Hükümet programı, kendi görev süreleri içerisinde ne yapmak istediğini anlatır. 5 yıllık kalkınma planı ise 5 yıllık olduğu için bu hükümet kendisinden sonra gelecek olanların da bu planı uygulayacağını bilmek durumundadır” dedi. Bu ülkede iktidar partilerinden ayrı olarak muhalefet partilerinin de bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, samimiyet ve nezaket gereği bu planın muhalefet partileriyle de paylaşılması gerektiğini çünkü mevcut hükümet gittikten sonra yerine gelecek olan hükümetlerin de bu planı uygulaması gerekeceğini söyledi.

“Planda nüfus planlamasına dair en ufak bir madde yok”

Kalkınma planlarında nüfus politikasının temel taşı oluşturduğunu kaydeden Erhürman, bu planda ise nüfus politikasına dair en ufak bir madde bulunmadığına dikkat çekti. Kendilerinin bahsettiği kalkınma planına göre, ilk adımın nüfus politikası olması gerektiğini belirten Erhürman, “Çünkü siz o nüfus politikasıyla kaç okula, kaç hastaneye, kaç doktora, kaç hemşireye ihtiyaç duyacağınızı belirleyeceksiniz. Bu arkadaşların nüfus konusunda söyledikleri tek bir şey yok. Maskaralıktan vazgeçmesi gerekiyor bu kişilerin. Bu resmen maskaralıktır, rezalettir bundan da hiçbir halt çıkmaz” dedi. Planın bu şekilde hazırlanması halinde toplumun önüne umut olarak konulan bir projenin zibil tenekesine atılacağını ifade eden Erhürman, hükümetin sadece kısa günün karını düşündüğünü söyledi.

“Sokağa çıkmaya hazırız, çıkacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak yaşananlara tepki vermek için bir takım eylem planları hazırladıklarını ifade eden Tufan Erhürman, “Çocuklarımızı bu felaketten korumak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. CTP’nin bu konuda bazı kararlar aldığını açıklayan Erhürman, “Biz sokağa çıkmaya hazırız, çıkacağız. Bu bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Bu toplum bu yaşananlara da tepki vermeyecekse başka bir şeye tepki vermesine gerek yoktur. Bir Kıbrıslı Türk olarak benim hak ettiğim yönetim bu değildir” dedi. Kıbrıs Türk halkının bu kötü yönetimi hak etmediğini de artık göstermek zorunda olduğuna işaret eden Erhürman, “Meclis dışındaki partilerle de görüşeceğiz. Sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle görüşeceğiz. Mesele biz olmanın da çok ötesindedir. Mesele memleket meselesidir. Herkesle temas halinde olacağız. Kim ne yapmayı uygun görürse onu yapar ama biz birlikte bir mücadele verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.