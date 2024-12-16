“Sanayi sektöründeki el değişme, inşaat sektöründe de yaşanacak” diyen Erhürman, adına hükümet diyen yapının bu memleketin halkını bitirmeye yemin ettiğine dikkat çekti ve “Çekin gidin” çağrısında bulundu.

“Anayasa’ya uygun değil”

Cumartesi günü öğleden sonra bir yasa gücünde kararname çıktığını belirten Erhürman, “Söz konusu yasa gücünde kararnameden hükümete mensup milletvekillerinin de kaçının haberi var emin değilim” dedi. Cumartesi çıkarılan yasa gücünde kararnamenin, 7 ay önce yürürlüğe girmiş olan yabancılara mülk satışını düzenleyen yasada değişiklik yapan bir kararname olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu yasanın çok ciddi tartışmalara sebebiyet verdiğini anımsattı. Erhürman, “7 ay önce geçerken de bu konunun düzenlenmesi konusunda en fazla ısrarcı olan parti olmamıza rağmen gerek komitede gerek genel kurulda bu yasaya hayır dedik” diye konuştu. Komitede bu konulan süre kısıtlamalarının yetersiz olduğunu, “kaş yapalım derken göz çıkarılacağını” ayrıntılı olarak anlattıklarını ifade eden Erhürman, komitede süre sınırlamalarının çok kısıtlı konulduğunu anımsattı. “Süre de daha dolmadı. Acil bir şey yoktu. Anayasaya da uygun değil. 7 ay önce 800 kere uyarılmış olmanıza rağmen fark etmediğiniz şeyi ne oldu da şimdi düzeltmeye kalkarsınız?” diye soran Erhürman, kararnameyle hiçbir şeyin düzeltilmediğini vurguladı. 7 ay önce piyasada çok ciddi bir güvensizlik yaratıldığının altını çizen Erhürman, “O güvensizlik dolayısıyla samimiyetle burada yatırım yapmaya çalışan yatırımcı kaçmaya çalışıyor. Risk almaya müsait yabancı yatırımcı burada. İşini düzgün yapmak isteyen bir an önce satıp kaçmak derdinde” diye konuştu. İnşaat sektörünün, yaşatılanlardan dolayı çok ciddi türbülansa girdiğine işaret eden Erhürman, “Hiçbir şeyi çözmediniz, sektörün batmasını garanti hale getirdiniz” dedi.

“Ortalığı birbirine kattınız”

7 ay önce yabancı ortağı olan hiçbir şirketin, yapsat sektörüne giremeyeceğinin söylendiğini kaydeden Erhürman, “Yerli yatırımcıyı, ülkenin toprağını ve nüfusunu korumak için bu yasada hiçbir şekilde yabancı hissedarı olan bir şirket yapsata giremeyecek dediniz. 7 ay sonra yüzde 49’a kadar yapsat sektörüne girebilecek dediniz. 7 ay önce yarattığınız inşaat sektöründe türbülanstır. Yüzlerce işçiyi çıkaran var. Ayda 150’nin üzerinde daire satarken 1 daire satanlar var. Orta boylar darmadağın olmuş durumda. Orta boy olanlar yüzde 49’luk ortak getirecek ve asli sahibi olacak. Dışarıdan gelen sermayeyle orta boylar şişecek ve yabancı sermaye büyük boylara karşı rekabet üstünlüğünü elde edecek” dedi. “Sanayi sektöründeki el değişme, inşaat sektöründe de yaşanacak” diyen Erhürman, söz konusu kararnameyle inşaat sektöründe hiçbir tedavi unsuru olamayacağının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Ortalığı birbirine kattınız. Sektörün gerçek temsilcilerinin haberi olmadan, muhalefetin haberi olmadan bunları yaptınız” dedi.

“Bu memlekette herkesi yurtsuzlaştırdınız”

Erhürman, “Sanayi sektöründe, Güvercinlik marifetiyle yerli sanayiciyi bitirme noktasına geldiniz, aynı şekilde şimdi yerli inşaat yatırımcısını da bitirme noktasına geldiniz” ifadelerini kullandı. Topraktan, mülkiyetten sonra sermayenin de el değişmesinin yolunun açıldığına işaret eden Erhürman, “İşçiyi, emekliyi, memuru yurtsuzlaştırdınız. Sermayeyi de yurtsuzlaştırıyorsunuz” dedi. Yabancı yapsatçıya vatandaşlık vermek suretiyle konunun devamının zaten sağlandığına dikkat çeken Erhürman, adına hükümet diyen yapının 28 milletvekilinden çoğunun cumartesi çıkan kararnameden haberdar olmadığına vurgu yaptı. Tufan Erhürman, “Bu memleketin halkını bitirmeye yemin ettiniz. Toprağı aldınız, mülkiyeti, işçiyi aldınız, herkes yurtsuz. Biz bu mücadeleyi bugünlere gelelim diye mi verdik? Sermaye de hızla el değiştirecek. Çekin gidin. Sanayide ve inşaatta yaptığınız hamlelerle beş sene sonrasını görülmeyecek bir noktaya savurdunuz. Bu memlekette herkesi yurtsuzlaştırdınız. Başka bir halta da yaramadınız. Bu milletin yakasından düşün. Başka yolu kalmadı, size meram anlatmak da mümkün değil. Bu ülkenin geleceğini umursamıyorsunuz” diye ekledi.