Oğuz mesajında, insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak gece gündüz demeden fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının toplumun en değerli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının üstlendiği görevin yalnızca bir meslek değil, insan hayatını korumaya adanmış kutsal ve aynı zamanda son derece meşakkatli bir görev olduğunu ifade eden Oğuz, sağlık emekçilerinin uykusuz geceler, zor şartlar ve büyük sorumluluklar altında görev yaptığını belirtti.

Hekimler, hemşireler ve sağlık sisteminin her kademesinde görev yapan çalışanların, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide insan hayatını korumak için büyük bir özveriyle mücadele ettiğini kaydeden Oğuz, onların bilimleri, vicdanları ve insan sevgileriyle toplum sağlığını koruma sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını söyledi.

Toplumun güçlü bir geleceğe sahip olmasının sağlıklı bireylerden geçtiğini belirten Oğuz, sağlık çalışanlarının emeğinin yalnızca bireylerin değil, toplumun ve ülkenin geleceğinin de teminatı olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz mesajının sonunda, insan hayatına dokunan tüm sağlık çalışanlarını saygıyla selamlayarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.