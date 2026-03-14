Turhan yaptığı değerlendirmede, ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan turizmin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, maliyet artışlarının hükümetin kontrolü dışında geliştiğini ancak doğru adımlar atılması halinde krizin fırsata çevrilebileceğini ifade etti.

Turhan, mesajında Başbakan Ünal Üstel, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya seslenerek, özellikle uçuş politikalarının turizm açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Ortadoğu uçuş iptalleri nedeniyle Türk Hava Yolları filosunda bazı uçakların boşa çıkabileceğine dikkat çeken Turhan, Türkiye ile yapılacak istişareler sonucunda KKTC’ye uçuş frekanslarının artırılması ve iç hat fiyatlarına yakın tarifeler uygulanmasının Türk turist sayısının artmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Turhan, böyle bir adımın sadece turizm sektörünü değil, turizme bağlı birçok farklı sektörü de destekleyerek ekonomiye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.