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Cumhuriyet Meclisi'nin olağanüstü toplanması için kendileri ve iki bağımsız milletvekilinin istemleri olduğunu hatırlatan Erhürman, iktidarın Meclis'e gelmeyerek toplantının gerçekleşmediğini kaydetti, hükümet kanadının bu tavrına isyan etti.

Olağanüstü toplantının Perşembe günü yapılması için tekrardan dilekçe vereceklerini kaydeden Erhürman, 'neden böyle bir toplantıya ihtiyaç duyduk anlatmak istiyorum' dedi.



"Ülkemiz en kritik ekonomik bunalımla karşı karşıya, alım gücü yerlerde sürünmekte" diyen Erhürman, özel sektör çalışanının, asgari ücretlinin ve kamuda yeni başlayanların durumunun ortada olduğunu ancak bu durumun hükümetin umurunda olmadığını kaydetti.



Özellikle gençlerin yaşam hakkı tanınmayan bir dönemden geçmekte olduklarını vurgulayan Erhürman, ekonomik bunalımın çok yıkıcı yaşandığına dikkat çekti.

Bir süredir CTP olarak nüfus politikasının zorunluluğundan bahsettiklerini hatırlatan Erhürman, "ancak kendine hükümet diyenlerin kılını kıpırdatmadığını görüyoruz. Gailesini dahi çekmiyorlar"dedi.



Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

"Alım gücümüz düştü ev alamaz, kira ödeyemez, araba alamaz duruma geldik. Bunlar bir kenara marketten günlük ihtiyaçları dahi karşılayamaz duruma düşen vatandaşlarımız var. Tüm bunlar yaşanırken; bir sandalye oyunu ile meşgul olan, "ben ne olacağım" derdi ile hareket eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Kurultay kelimesi telafuz ediliyor, memleketin en sıkıntılı olduğu dönemde bakanlar müsteşarlar değişiyor ancak vatandaşın gündemi asla bunlar değil"



"Alım gücümüz düşüyor ama fiyatlar düşmüyor"

Alım gücünün düşmesine rağmen, fiyatların düşmediğini vurgulayan Erhürman, ülkedeki yabancı nüfusun artışına dikkat çekti.

Erhürman, "biz ev alamıyoruz ama ev fiyatları düşmüyor neden çünkü alan bir sürü yabancı var. Aynı şekilde kiraya çıkan, araba alan, marketlerden alışveriş yapan bir sürü yabancı var. Biz sadece yoksullaşmıyoruz görmezden de geliniyoruz, yoklaşma yaşıyoruz. Piyasa açısından yok hükmündeyiz. Bizim okullarımızda 40 çeşit ülkeden öğrenci var, hapisanemiz de aynı. Güvenlik bu ülkede en önemli sorun haline geldi. Suç arttı, suçlu arttı. Hastanelerden hizmet alamaz hale geldik, çocuklara eğitim veremez duruma geldik, trafik nüfusu kaldırmaya elverişli değil aynı şekilde çevrede. Nüfus artışı hem bizi piyasada yoklaştırıyor hem de kaosa sürükleniyoruz.



"CTP olarak yeni bir yasa hazırlığı içerisindeyiz"

Ülkedeki mülkiyet yapısının hızla el değiştirdiğine vurgu yapan Erhürman, CTP olarak yabancıların mülk edinmesiyle ilgili bir üst sınır belirlenmesi konusunda yasa çalışması içerisinde olduklarını anlattı.



"Şimdi artık 'yeter' deme zamanı... Yeni bir eylemlilik sürecine giriyoruz"

Konuşmasının devamında, KIB-TEK, Ercan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erhürman, 'para yok deniliyor ama paralar belli yerlere kanalize ediliyor. Bu yapı sürdürülebilir değil. Yoklaşmaya gidiyoruz. Ülke yaşanmaz hale döndü. Arkadaşların tek derdi ise kim bakan, kim parti başkanı olacak. Meclis'i bu yüzden ısrarla toplantıya çağırdık. Şimdi artık 'yeter' deme zamanı. CTP'li olsun olmasın. Bundan sonra yeni bir eylemlilik süreci de gündeme gelecektir" diye konuştu.