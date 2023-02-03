Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Artık ‘kuzey’ demek istemiyoruz; Kıbrıs Türk Devleti…” ifadelerine işaret etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Sn. Fuat Oktay'ın bugün yaptığı bir konuşmada, "aslında kuzey demek de istemiyoruz artık" diyerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" yerine "Kıbrıs Türk Devleti" demeyi tercih etmesi son derece ilginç!” dedi.

Erhürman, “Bilindiği gibi "Kıbrıs Türk Devleti" Annan Planı'ndaki federasyonun, yetkilerini egemence kullanan iki eşit kurucu devletinden birinin adı. Dahası, Annan Planı referandumlarından sonra KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, Annan Planı'ndaki isimle, "Kıbrıs Türk Devleti" olarak temsil edilmeye başlanmıştır. Bu tercih bundan sonra da çok konuşulacağa benziyor!” açıklamasını yaptı.