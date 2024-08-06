Erhürman açıklamasında, “Sn. Tatar’ın ‘Kıbrıs sorununun çözümü’ne ilişkin tezlerinin çözüm getirmesinin mümkün olmadığını nedenleriyle birlikte çok anlattık. Benzer biçimde müzakere masasının kurulmasına ilişkin ‘ön şartları’nın, kabul edilmesini bir yana bırakın çoğu zaman anlaşılması dahi imkansız. Çok uzatmadan söyleyebiliriz ki Sn. Tatar aslında ‘çözümsüzlük çözümdür’ diyor. Dahası, müzakereyi bırakın, her türlü diplomasiden ve diyalogtan ısrarla kaçarak Kıbrıs Türk halkını dünyadan her gün biraz daha uzaklaştırıyor,” dedi.

Erhürman, bu tutumun Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesine ters düştüğünü ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in haksız yere çözüm isteyen taraf olarak gösterilmesine neden olduğunu ifade etti.

Erhürman ayrıca Hristodulidis’in samimiyeti ve güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu dile getirerek, “Uzun bir süreden beri Sn. Hristodulidis’in kendini ‘çözüm isteyen taraf’ gibi göstermesine karşın aslında biraz Papadopulos’u hatırlatacak şekilde samimiyet ve güvenilirlik açısından ciddi soru işaretleri taşıdığını anlatıyoruz. Son yaşanan ‘BM Genel Sekreteri’nin 13 Ağustos daveti’ hikayesi maalesef bu görüşümüzü doğruluyor,” dedi.

Erhürman, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin üçlü görüşme önerisini kamuoyuyla paylaşmasının süreci olumsuz etkilediğini belirterek, bunun arkasında iç politikadaki sıkışıklığı aşma veya gizli bir bilgiyi paylaşma motivasyonu olabileceğini öne sürdü.

Erhürman, Tatar’ın diplomasi ve diyalogdan kaçınmasının Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumadığını vurguladı ve çözümün diplomasi ve diyalogdan geçtiğine inandıklarını belirtti. Erhürman, “Biz ikincisini söylüyoruz işte. Çünkü halkımızın hak ve çıkarlarını korumanın, eşit uluslararası statüsünü teyit ettirmenin ve çocuklarımızı dünyayla buluşturmanın yolunun her türlü diplomasi ve diyalogtan kaçmaktan değil, öz güvenle her türlü diplomasi olanağını kullanmaktan geçtiğini biliyor, çözümün bu halkın önünde açacağı ufukları görüyor, ona bizden kaynaklanmayan sebeplerle ulaşılamama durumunda da, doğru dış politika hamleleriyle halkımızın önünü açabileceğimize inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.