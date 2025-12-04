Strazburg’da gerçekleştirilen Delegeler Komitesi toplantısı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından defalarca “etkili bir iç hukuk yolu” olarak teyit edilen Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkililiğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını vurguladı.

Erhürman, mülkiyetle bağlantılı diğer konularda da olumsuz bir sonuç ortaya çıkmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili bir sonraki değerlendirmenin 2026 yılının Haziran ayında yapılacağını ifade etti.

Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların “aralıksız biçimde devam edeceğini” de kaydetti.