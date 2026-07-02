Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununa ilişkin süreçte Temmuz ayı itibarıyla hareketlilik beklendiğini belirterek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve halkı anlamlı her gelişmeyle ilgili zamanında bilgilendirmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, Güney Kıbrıs’taki seçimlerin ve dönem başkanlığının ardından Temmuz ayıyla birlikte süreçte hareketlenme yaşanacağını aylar öncesinden kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin açık olduğunu vurgulayan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çözüm yönündeki çabalarını desteklediklerini ve bu desteğin süreceğini ifade etti.

İlke ve metodolojilerinin tüm taraflarla ve kamuoyuyla defalarca paylaşıldığını belirten Erhürman, Kıbrıs sorununu etkileyebilecek uluslararası girişimleri yakından takip ettiklerini ve titizlikle değerlendirdiklerini kaydetti.

Herhangi bir taraftan gelebilecek provokasyonlara veya siyasi oyunlara alet olmayacaklarını vurgulayan Erhürman, sabırlı, soğukkanlı ve kararlı bir tutum sergilemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Ortada üzerinde uzlaşılmış bir plan bulunmadığını, yalnızca çeşitli fikirlerin değerlendirildiğini daha önce de dile getirdiklerini anımsatan Erhürman, buna rağmen Siyasi Partiler Konseyi, sendikalar, Gençlik Koordinasyon Masası, iş insanı örgütleri ve talep eden tüm kesimlerin bu fikirler hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Kamuoyunu anlamlı her gelişmeyle ilgili zamanında bilgilendirmeye devam edeceklerini belirten Erhürman, herhangi bir süreçten veya sonuçtan siyasi rant elde etme çabası içinde olmadıklarını ifade ederek, “Ne umutsuzluğun ne de umudun tacirliğine soyunduk, soyunuruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, önceliklerinin Kıbrıs Türk halkının, özellikle çocukların hakları, geleceği, eşitliği, güvenliği, dünyayla buluşması ve Kıbrıslı Türklerin özne konumunun korunması olduğunu belirterek, “Son derece sakiniz, hiç aralıksız çalışıyoruz ve kararlıyız. Telaşa mahal yok.” ifadelerini kullandı.