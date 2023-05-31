Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel ve beraberindeki vekillerle birlikte bugün çekilmiş olduğu bir fotoğraf nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

25 Haziran’da gerçekleştirilecek olan ara seçime yönelik bugün milletvekili adaylarının başvurularını gerçekleştirdiklerine işaret eden CTP Lideri Erhürman, “Lefkoşa’da farklı mekanlarda başvuru yapan adaylarla ve parti temsilcileriyle karşılaştık. Herkesle selamlaştım, kucaklaştım, herkesin elini sıktım, başarılar diledim. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de, fotoğraf çekilmesi gündeme geldiğinde, hiç kimseye saygısızlık yaparak "ben seninle fotoğraf çektirmem" demedim” dedi.

Erhürman, açıklamasına şöyle devam etti:

“Sonra gün içerisinde öğrendim ki çekilen bazı fotoğraflar üzerinden çeşitli değerlendirmeler yapılmış. Değerlendirmeleri yapan arkadaşlarıma da değerlendirmelerine de tavsiyelerine de sonsuz saygı duyuyorum. Ama bilinmesini isterim ki ben, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, yanlış ve halkımın, insanlığın zararına olduğunu düşündüğüm görüşlere ve zihniyetlere karşı gerektiğinde bedel ödemeyi göze alarak mücadele etmeye de, düşüncelerle zihniyetleri ayırıp, insana insan olarak sevgi ve saygı duymaya da devam edeceğim. Bunun bir bedeli varsa, elbette onu da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da seve seve öderim.”