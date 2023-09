Erhürman ve beraberindeki heyet dün Genç İş Adamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Ülkedeki kötü gidişattan dolayı bir süreden beridir sendikalar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ekonomik örgütlere bir dizi ziyaret başlatan CTP, GİAD’la son gelişmelere dair görüş alış verişinde bulundu. Erhürman’a GİAD ziyaretinde milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Filiz Besim ve Sami Özuslu eşlik etti. Toplumun geleceğine yönelik ciddi endişeler taşıdıklarını dile getiren Erhürman, “Eğitimde, sağlıkta, trafikte gerilemeler hızlandı. Bir takım şeylerin göstermelik olarak yaşandığı, her şeyde kontrolün kaybedildiği bir süreçteyiz” dedi.

“Yaşam düzeyimiz her dakika aşağıya gidiyor”

Ekonomik açıdan bakıldığında Türk Lirası’ndaki istikrarsızlığın halkın artık kronik meselesi haline geldiğini kaydeden Genel Başkan Tufan Erhürman, bunun her kesimi etkilediğini ve insanların durmadan hayat pahalılığı ve asgari ücreti tartıştığını belirtti. Ülkedeki her insanın en zengininden en fakirine kadar yaşam düzeyinin aşağıya doğru seyrettiğini ifade eden Erhürman, “Türkiye’deki seçimler öncesi bu memleketteki insanların büyük kesimi İhtiyat Sandığı’ndaki parasını çekip dövize çevirdi. Bir memleket düşünün ki tamamı borsa oyuncusuna dönüştü” dedi. Ülkeye yatırım yapan yabancılara artık istisnai yurttaşlık verildiğine dikkat çeken Erhürman, bunun yerli yatırımcılar için büyük dezavantaj teşkil ettiğini söyledi.

“Umut olabilecek bir projeyi öldürüyorlar”

Hükümetin geçtiğimiz gün açıkladığı kalkınma planına da işaret eden Erhürman, bunun 2022 seçimlerinde kendi vaatleri olduğunu hatırlattı. Plan hazırlanırken mecliste temsil edilen muhalefet partileriyle hükümetin iletişim kurmadığını aktaran Erhürman, “Biz bu planın içinde en çok nüfus politikasını öne çıkarıyorduk çünkü nüfusu bilmediğiniz zaman hiçbir şeyi planlayamazsınız. Adeta yeni bir umut olabilecek bir projeyi öldürme çabasıyla ortaya çıktılar. Bu bizi toplumun geleceğine yönelik olarak endişelendiriyor. Plansız gidilmesinin sonuçlarını biliyoruz” dedi.

Gavani: Güçlü ve sözü geçen bir derneğiz

GİAD Başkanı Orhan Gavani de görüşmede yaptığı konuşmasında, derneğin çalışmalarına değindi. GİAD’ın 1989 yılında kurulduğunu, güçlü ve sözü geçen bir dernek olduğunu belirten Orhan Gavani, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu’nun da kurucusu olduklarını söyledi. Çocuk Girişimcilik Projesi başlattıklarını ve ortaokul müfredatlarında bunun seçmeli ders olarak okutulmaya başlandığını aktaran Gavani, bu dersin Atatürk Öğretmen Akademisi müfredatına girmek için de çalışma başlattıklarını açıkladı. Türkiye Girişimciler ve İş İnsanları Konfederasyonu’na üye olmaya hazırlandıklarını kaydeden Gavani, bu konfederasyonun son derece ciddi ve büyük bir kuruluş olduğunu, kendileriyle de işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.