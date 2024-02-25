Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, narenciye üreticilerini vektör böcekten koruyabilmek için Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği (AB) ile istişare kurulup ada genelinde bir planlama yapılması gerektiğini vurguladı. Erhürman, geçtiğimiz gün Lefke’de narenciye üreticileriyle bir araya geldi ve yaşanan sorunları dinledi, çözüm önerilerini paylaştı. Erhürman’a ziyaretlerinde Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, MYK üyeleri ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. İlk olarak Yeşilyurt bölgesindeki üreticilerle bir araya gelen CTP heyeti, ardından Gaziveren ve Doğancı’daki üreticilerle buluştu. CTP heyeti ayrıca, bölgede dalında kalan mandoraların olduğu bahçeleri de gezerek üreticilerin sorunlarını yerinde tespit etti.

“Türkiye ile imzalanan taahhütname yeniden görüşülmeli”

Tarım Bakanlığı ile Türkiye arasında imzalanan taahhütnameye göre, 15 bin ton mandora ihracatının onaylandığını ancak bu rakamın tüm ihracatçıların görüşünü yansıtmadığını ifade eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle yeniden görüşme yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin 7 buçuk milyon ton ihracat hacminin olduğunu, bu rakamın yanında Kuzey Kıbrıs’tan gönderilecek ürünlerin çok da büyük bir ölçek olmadığını dile getiren Erhürman, vektör böceğinden dolayı oluşan riskin 15 bin tonda da, 35 bin tonda da aynı olacağını belirtti.

“Vektör böcek 2023 yılının Ağustos ayında tespit edildi”

Güney Kıbrıs’ın AB ile yaptığı araştırma sonucunda 2023 yılının Ağustos ayında vektör böceği tespit ettiğini anımsatan Erhürman, bu konuda Kıbrıslı Türk yetkililerin ne yaptığını sordu. Vektör böceğin geçiş kapılarından pasaport göstererek geçmeyeceğini, uçarak güneyden kuzeye, kuzeyden de güneye geçebileceğini belirten Erhürman, “ Ağustos’ta bu böcek tespit edildiyse ve Tarım Bakanlığı Kasım’da bundan haberdar olmuşsa, çalışmalara da ondan sonra başlamışsa zaten yetişemezler” dedi. Ne olursa olsun üreticinin elinde kalan ürünlerin alınması gerektiğini vurgulayan Erhürman, Bunun için kararın çıkması ve bahçelerdeki tespitlerin yapılması lazım. Bu paranın ne zaman ödeneceği de çok önemli. Türkiye’de 31 Mart’ta seçim var ve sonrasında dövizin yükseleceği öngörülüyor. Bugün TL üzerinden biçecekleri değer, ödeme süresinin uzaması halinde değer kaybedecek. Böyle bir risk var. Biz stabil para birimine endeksli muhasebe derken işte bu sorunların önüne geçmek için diyoruz” dedi.

“Bir an önce bahçelere girilip doğru tespitin yapılması lazım”

Hükümet olduğunu iddia edenlerin AB ile derhal temasa geçmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Vektör böcek Ağustos 2023’te geldi. Avrupa Birliği’ni ikna etmeye çalışın ki, bize bir tür ambargo da onlar uygulamasın” dedi. Bakanlar Kurulu’nun bir an önce toplanıp karar alması ve bahçelere girerek doğru tespiti yapması gerektiğini işaret eden Erhürman, “İnsanları Kasım ayına kadar bekletmeyin. Bir an önce Güney Kıbrıs’la da iletişime geçip bu hastalığın nasıl yok edilebileceğine dair istişare kurulması gerekiyor. Bunu da ada sathında bir planlamayla Avrupa Birliği’nin finansmanıyla yapılması gerekir. Vektör böcek sınırda pasaport göstermez, oradan buraya, buradan da oraya uçacak. Dolayısı ile ancak adanın tamamında bir çalışma yapılırsa sonuç alınabilir. Bizim CTP olarak yapmayı planladığımız girişimlerin yöneleceği adresler bunlardır” dedi.