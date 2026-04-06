Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden hayat pahalılığı yasa tasarısıyla ilgili yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Hükumetin yaptığı öneriyi değerlendirecek değilim. Benim görev alanımda değil.

Ama bildiğim bir şey var: Mademki farklı bir öneri de getirilebiliyordu, bütün bu yaşananlar, Anayasal düzende, kurumlar ve insanlar arası ilişkilerde, güvende yaratılan bu aşınma, bu gerginlik, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinde yaşanan aksamalar, yaralanan polisler, yurttaşlar... Bütün bunlar olmadan da bir masa etrafında bu ve benzeri öneriler tartışılabilirdi.

Bu benim görev alanımda! İnsanlarımızın birliği, beraberliği de, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinin sağlanması da... O nedenle sürece dahil oldum ve olduğum gün bu gibi önerilerin tartışılmaya açık olduğunu da gördüm üstelik.

Zamanında diyalog işte bu yüzden iyidir. Diyalogsuzluğun bedeli de işte bu yüzden bu kadar ağır!”