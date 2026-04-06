Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde, ara bölgede Misyon Şefi’nin konutunda gerçekleşen görüşme saat 16.40’da başladı, 18.00 sıralarında ise tamamlandı.

BM'DEN AÇIKLAMA: NİSAN AYI SONUNDA BİR GÖRÜŞME DAHA

Görüşmenin ardından BM tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, görüşmenin “olumlu bir atmosferde” gerçekleştiği bildirildi. Tarafların, Kıbrıs meselesine ilişkin esasa dair konularda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduğu ve bundan sonraki sürece ilişkin yol haritasını ele aldığı belirtildi.

Liderler ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa yönelik kararlı tutumunu ve aktif rolünü memnuniyetle karşıladı. Bu çerçevede, Genel Sekreter’in çabalarına destek verme konusundaki kararlılıklarını yinelediler.

Görüşmede güven artırıcı önlemler de ele alındı. Taraflar, bu alanda kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirirken, kalan başlıkların tamamlanması amacıyla temsilcilerine müzakereleri sürdürme talimatı verdi.

Toplantının sonunda liderler, daha somut açıklamalar yapılabilmesi amacıyla Nisan ayı sonuna kadar yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.