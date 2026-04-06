Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında nisan ayı konserlerine ev sahipliği yapıyor. DAÜ ile CSO arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen konserler, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 10 Nisan 2026 Cuma günü ise saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirilecek. Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğu ve DAÜ iş birliğiyle düzenlenecek konserler halka açık ve ücretsiz olacak.

DAÜ’DEN PROF. ÇETİN AYDAR VE PİYANİST YRD. DOÇ. DR. ATAKAN SARI SAHNE ALIYOR

Konserler, şef Ali Hoca yönetiminde sahnelenecek olup, solist olarak DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Çetin Aydar ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Atakan Sarı yer alacak. Bu yönüyle konser, DAÜ akademisyenlerinin uluslararası düzeydeki sanatsal birikimini sahneye taşıması açısından ayrı bir önem taşıyor.

DÜNYA PRÖMİYERİ VE KKTC’DE İLK SESLENDİRİLİŞLER

Konser programının en dikkat çekici unsurlarından biri, besteci Ali Hoca’nın bestelediği “Kanlı Dere Senfonik Şiir” adlı eserin dünya prömiyerinin bu etkinlikte gerçekleştirilecek olmasıdır. Eser, Ali Hoca yönetiminde ilk kez seslendirilecek.

Programda ayrıca Ali Hoca’nın viyola ve orkestra için bestelediği “Taksim ve Semai” ile “Oyun” adlı eserleri de yer alacak. Söz konusu eserler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kez icra edilecek. Eserler, Prof. Çetin Aydar’a ithaf edilmiş olup, ilk seslendirilişleri Türkiye’de yine Prof. Aydar tarafından gerçekleştirilmiştir. Konserde ayrıca Franz Liszt’in 2. Piyano Konçertosu, Yrd. Doç. Dr. Atakan Sarı tarafından KKTC’de ilk kez seslendirilecek.

DAÜ’NÜN SANATSAL GÜCÜNÜ YANSITAN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

Söz konusu etkinlik, KKTC’nin kültür ve sanat yaşamında önemli bir yere sahip olan CSO ile DAÜ’nün iş birliğinin güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda DAÜ’nün yalnızca akademik alanda değil, sanatsal üretim ve icra düzeyinde de yüksek standartlara sahip olduğunu ortaya koyan önemli bir organizasyon niteliği taşıyor.

PROF. SERDAR ÇETİN AYDAR KİMDİR?

Prof. Çetin Aydar 1963 yılında Ankara’da doğdu. 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’na kabul edildi. 1986 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitiren sanatçı aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeliğine atandı ve 1988 yılında devlet bursu ile Almanya’ya gönderilene kadar bu görevini sürdürdü. Almanya’da Trossingen Yüksek Müzik Okulu’nda yüksek lisans eğitimini Prof. Emile Cantor ile çok iyi dereceyle tamamladı. Daha sonra profesyonel yaşamını Almanya’da Württembergisches Kammerorchester-Heilbronn ve Danimarka’da Kopenhag Filarmoni Orkestrası’nda sürdürdü. 1992 yılında yurda dönen sanatçı Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na atandı.

Eylül 2000’de “DEÜ Devlet Konservatuvarı – İKSEV 1. Ulusal Viyola Yarışması” organizasyonunu Ruşen Güneş ile birlikte gerçekleştirdi. 2011 yılında aynı kurumda profesörlüğe yükseldi.

Prof. Aydar, solo çalışmalarının yanı sıra İzmir Viyola Ensemble, Aşkın Ensemble-İstanbul, Orpheus Quartett-Almanya, Le Solist de Geneve-İsviçre, Württembergisches Kammerorchester-Almanya, Aarhus Symfoniorkester-Danimarka gibi orkestra ve oda müziği gruplarıyla yurt içi ve dışında konser ve kayıt çalışmaları yapmıştır. 2011 yılında da Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı yeniden yapılandırmak üzere göreve davet edilerek bu kuruma müdür olarak atandı. 2015 yılına kadar müdürlük görevini sürdürdü.

Kurucusu olduğu Ankara Üniversitesi Solistleri Oda Müziği Topluluğu ile ABD, Almanya, Bosna-Hersek, Cezayir ve Türkiye’nin önemli kültür sanat merkezlerinde konserler verdi. Topluluk, Andante dergisinin düzenlediği Donizetti Ödülleri çerçevesinde 2013 yılının en iyi oda müziği topluluğu ödülünü kazandı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Solistleri ile Navona Records firmasınca Amerikalı besteci Mark Zanter’in eserlerinden oluşan bir CD kaydetti. 2019 yılında Ankara Üniversitesi’nden emekliye ayrılan Prof. Aydar, 2021 yılı mart ayında Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmaya başlamış, 2021 yılı mayıs ayında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na atanmış olup görevini sürdürmektedir.

YRD. DOÇ. DR. ATAKAN SARI KİMDİR?

İzmir’de dünyaya gelen Atakan Sarı, ilk müzik ve piyano derslerini babası Mahmut Sarı’dan aldı. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Can Çoker ile çalıştığı yıllarda Kültür Bakanlığı Piyano Yarışması’nda kategorisinde birinci oldu. Martin Berkofsky’nin Türkiye turnesinde tanıştığı Atakan Sarı, sonraki yıllarda kendisinin öğrencisi ve asistanı oldu.

Üniversite eğitimini tam burslu olarak Manhattan School of Music’te, Solomon Mikowsky’nin sınıfında iki yıl gibi kısa bir sürede tamamladı. Carnegie Hall seçmelerini kazanarak ilk büyük New York konserini verdi. Amerikalı besteci Alan Hovhanness’in iki piyano ve orkestra için konçertosunu kaydetmek üzere Moskova’da bulundu.

2006-2009 yılları arasında New York Cornell Üniversitesi ve Ithaca College’de piyano, oda müziği ve Türk müziği dersleri verdi. Kanada’dan Çin’e birçok ülkede konserler veren sanatçı, salgın döneminde “Kırlangıç” adlı albümü yayımladı. Halen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders vermekte ve konser çalışmalarını sürdürmektedir.