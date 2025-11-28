Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görevden almalar ve atamalar konusunda sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, Yasa gereği söz konusu kurulun başkan ve üyelerini atama ve görevden alma yetkisinin Cumhurbaşkanı’na ait olduğunu, ancak bu yetkinin Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine kullanılabileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu nedenle bu konularda Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı arasında diyalog ve istişare esastır” ifadelerini kullanarak süreçte karşılıklı uyumun önemine vurgu yaptı.

Erhürman, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun dokuz üyesinden sekizinin, yerlerine kimin ve ne zaman atanacağı belli olmaksızın görevden alınmasının kurumsal bir boşluk ve belirsizlik yaratacağını kaydetti. Erhürman, bunun “sorumlu bir davranış olmayacağını” ifade ederek, atama süreçlerinde liyakat ve kurumsal istikrarın dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın Hükümet ile bu konuda gerekli istişareyi gerçekleştirdiğini aktaran Erhürman, DAÜ’nün ülkenin en önemli kurumsal yapılarından biri olduğunu belirterek, yürütülecek işlemlerin bu öneme uygun bir dikkatle yapılacağını kaydetti.