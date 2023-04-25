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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Tufan Erhürman'la UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu.

Başbakan Ünal Üstel'in konuşmasını eleştirmek üzere kürsüye çıkan Erhürman, 'sözün bittiği yerdeyiz, o yüzden erken seçime gitmemiz gerekiyor. Anayasaya saygılı olunması gerektiği şimdi mi aklınıza geldi?' diye sordu.

Bu sırada Dinçyürek yerinden söz alarak, 'yerel yönetimlerin seçimlerinin erteleneceği dönemde siz kürsüden Cumhurbaşkanlığı seçimini birlikte erteledik, bunu da birlikte erteleseydik yine olurdu dediniz. Bu cümleyi siz kullandınız' dedi.

Erhürman: Saygı sınırlarımı zorlamama yol açma

Erhürman bunun üzerine Dinçyürek'e tepki gösterdi.

Erhürman 'seni hayretle karşılıyorum, çünkü hayretlik bir adamsın. Hala Cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl ertelendiğini, kararda ne yazıldığını bile bilmiyorsun. Siz bilmediğiniz konularda çok rahat konuşuyorsunuz. Zahmet et de oku. Ne okuma var ne bilme ne dinleme var. Saygı sınırlarımı zorlamama yol açma. Çünkü gerçekten cehalet tahammül edilmez boyutlara ulaştı"