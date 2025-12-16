Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun kendisine yönelik ifadeleri üzerine kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Göreve geldiği günden bu yana bakanların ya da Cumhurbaşkanlığı’na yönelik eleştirilere kamuoyu önünde yanıt vermekten özellikle kaçındığını belirten Erhürman, bugünkü açıklamanın “zorunlu” hale geldiğini ifade etti.

Erhürman, Ertuğruloğlu’nun Meclis kürsüsünden sarf ettiği “Bu ülke Cumhurbaşkanı’nın babasının çiftliği değildir” sözlerine değinerek, bu ifadenin içerik olarak herkesin bildiği bir gerçeği yansıttığını ancak Meclis’te söyleniş biçiminin amacını aştığını vurguladı.

Açıklamasında, Ertuğruloğlu’nun “Cumhurbaşkanı’ndan kendisine yönelik bir davet olmadığı” yönündeki beyanına da yanıt veren Erhürman, farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen ilişkilerinin bugüne kadar karşılıklı saygı çerçevesinde yürüdüğünü belirtti. Erhürman, telefon kayıtlarına bakılması halinde Ertuğruloğlu’nu davet etmek amacıyla kendisini aradığının, ancak geri dönüş yapılmadığının görüleceğini ifade etti. Bunun bir sorun teşkil etmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, ilk fırsatta Ertuğruloğlu’nu davet edeceğini ve medeni bir ortamda görüş alışverişinde bulunacaklarına inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Ertuğruloğlu’nun kendisini eleştirmeye devam edeceğini söylemesine de değinerek, her türlü eleştiriye açık olduğunu ve eleştirilerden yararlanmaya çalıştığını belirtti. Bu nedenle söz konusu eleştirilerden rahatsızlık duymadığını ifade etti.

Açıklamasının sonunda Erhürman, hükümetteki tüm bakanlar ve tüm siyasi partilerle istişare içinde olmaya devam edeceğini, sorunların kamuoyu önünde karşılıklı açıklamalarla değil, doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi için çaba göstereceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu ülke hepimizin” diyerek, geçmiş kuşaklara ve ülkenin geleceğini emanet edecekleri çocuklara karşı sorumluluk taşıdıklarını ve bu sorumluluğun ancak ciddiyetle ve birlikte çok çalışarak yerine getirilebileceğini ifade etti.