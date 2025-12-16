KKTC MOK’tan verilen bilgiye göre, KKTC MOK Başkanı Orçun Kamalı ve beraberindeki heyet, TMOK’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette, iki komitenin yöneticileri arasında görüşmeler yapıldı.

Toplantıya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, Genel Sekreter Neşe Gündoğan, Hukuk Komitesi’ni temsilen Hande Öztürk ile İslam Dayanışma Spor Oyunları As Başkanı Nihat Usta katıldı.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’ni ise Başkan Orçun Kamalı yanı sıra Genel Sekreter Enver Baturalp ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Simay Kanan temsil etti.

Görüşmede, iki komite arasındaki ilişkiler, spor alanındaki iş birlikleri ve gelecekte atılabilecek ortak adımlar ele alındı.