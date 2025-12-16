Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; elektrikli scooter, bisiklet, bisiklet koltuğu ve reklam brandası yandı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bisikletçi dükkanının servis bölümünde ise, dün, muhtemelen elektrikli scooterin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

- Elektrikli scooter kısa devre yaptı, yangın çıktı

Yangın sırasından dumandan etkilenen bir ev sakini ise, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, ev sakinleri tarafından söndürülürken, İtfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yatak odasında muhtelif eşyalar yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da bugün saat 12.30’da bir evin yatak odası içerisinde, muhtemelen şilte üzerine düşen sigaranın şilteyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

