Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’a altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri konuşlandırmasını Avrupa’ya karşı bir tepki olarak değerlendirmesine değinen Erhürman, polemik yaratmanın sorumluluk ve ciddiyet çerçevesinde doğru olmadığını belirtti.

Erhürman, yaşanan savaş ve bölgedeki gerginliğe işaret ederek, gelişmelerin nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde ayrıntılı biçimde yapılacağını kaydetti.

O güne kadar önceliklerinin adanın tamamının, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.