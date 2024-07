Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden 'İstikrar' başlığı altında bir açıklama yaparak, hükümeti sert bir dille eleştirdi.

CTP Lideri Erhürman, "Elektrik tel tel dökülüyor. İnsanlar hem dünyanın parasını ödüyor, hem zehirleniyor hem de bu sıcakta elektrik kesintileriyle uğraşıyor. Sağlık, eğitim Allah'a emanet. İnşaat sektöründe, yüksek öğretimde sıkıntılar büyük. Turizmin beslediği sektörlerde de. Ekonominin güneye kaydığı aşikar! Narenciye üreticisi gelecek sene ne yapacağım diye düşünüyor. Art arda iş kazası haberleri. Emekçiler iş kazalarında hayatlarını kaybediyorlar. Sizden bir açıklama dahi gelmiyor. Nüfus arttıkça artıyor. Alt yapı her gün daha da yetersiz hale geliyor. Çocuklar, gençler, hatta çoktan hayatlarını kurmuş olan insanlarımız dahi durmadan göç planları yapıyor. Demokrasi, adalet, irade gibi kavramlar yerlerde sürünüyor. Yapılan her açıklama, atılan her adım bu kavramlara olan inancı daha da zayıflatıyor. Daha neler neler..." ifadelerini kullandı.

"Çok daha fazla uzatmak mümkün" diyen Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Çarpıcı olan, bütün bunlar yaşanırken dolaşıma sürülen kavramın "İSTİKRAR" olması. İstikrar: "Aynı biçimde sürme. (Var olan) düzende devam etme" diyor TDK.Hep diyoruz ya! Bırakın beceriksizliği, basiretsizliği, olan bitenden haberdarlık, olan bitene dair gaile dahi yok!

Olsaydı, vaat, "merak etmeyin, aynen böyle devam edeceğiz" olur muydu? Belli ki arkadaşlar bu halkın bütün bunların aynen böyle devam etmesini fena halde arzuladığı kanaatinde!

Bu halkın ne yaşadığını, ne düşündüğünü, ne dediğini zerrece merak etmediğiniz için farkında olmamanız doğal. Ama bilin ki uzatmaları oynuyorsunuz. Ve bilin ki bu halk kararını verdi. Onu ve bu ülkeyi istikrarlı bir biçimde yok etmenize izin vermeyecek..."