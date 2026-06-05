Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yarın final maçına çıkacak milli takımımızla son antrenman öncesinde kısa bir görüntülü sohbet gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Nazım Aktunç ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile de ayrı ayrı görüşen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ülkede büyük bir heyecan ve güçlü bir destek olduğunu belirtti. Milli futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, “Tüm ülkeyi tek yürek yapmayı başardınız. Gözlerinizdeki heyecanı burada görebiliyorum, yüreğinizdeki heyecanı hissedebiliyorum. Tüm ülke gibi ben de kupayla dönmenizi büyük bir heyecanla bekliyorum. Final maçını mutlaka kalabalık bir vatandaş topluluğuyla birlikte meydanda izleyeceğim” dedi.

Teknik Direktör Nazım Aktunç ise ilgisi ve desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a teşekkür ederek, “Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Ülkemizdeki heyecanı görüyor ve hissediyoruz. Bunu şampiyonlukla taçlandırarak ülkemize döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da Cumhurbaşkanı Erhürman’a takımın son durumu hakkında bilgi verdi. Hazırlıkların tamamlandığını, ekibin final maçı için hazır olduğunu ve tüm ülkenin sevgisi ile desteğini yakından hissettiklerini belirten Sertoğlu, bu saatten sonra tek düşüncelerinin ülkedeki heyecan ve desteğe kupayla karşılık vermek olduğunu söyledi.