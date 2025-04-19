Erhürman'ın paylaşımı şu şekilde:

"CTP Lideri Tufan Erhürman'ın GKRY'deki komünist AKEL partisinin "Adada iki devlet olamaz" tezini savunduğunu ve muhalefetin KKTC'ye karşı ihanet içinde olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar"...

Sabah Gazetesi yazarıyla yaptığı görüşmede bunları söylemiş Sn. Tatar. Sabah Gazetesi'nde yayımlandı.

Beni, CTP'yi, CTP'lileri, sadece CTP'yi mi ima ediyor bilmiyorum ama "muhalefet"i Türkiye basınına yaptığı bir açıklamada "ihanet içinde" olmakla, "hain" olmakla itham eden bir "Cumhurbaşkanı"!

Anayasa'da "toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil etmekle" görevlendirilmiş bir makamda oturup, saçma sapan laflarınızla, ipe sapa gelmez açıklamalarınızla, bütün hayatınız boyunca benimsediğiniz yalan dolana dayalı jurnalciliğinizle bu halkı bölme ve parçalama, Kıbrıs Türk halkını Türkiye halkına "Rumcu" diye anlatma, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkı arasındaki ilişkilere zarar vererek bundan siyaseten nemalanma çabalarınızın devamına bu halk izin vermeyecek Sn. Tatar.

Söylediklerinizle, bu halka yapılan "Rumluk", "Rumculuk" hakaretlerine eklemlenmekten bile çekinmeyecek kadar kendinizden geçmiş, haddinizi aşmış durumdasınız.

Ama boşuna çaba! Herkes her şeyin farkında. Bu halkı bölüp parçalayamayacaksınız. Gideceksiniz ve bu halk rahat bir nefes alacak! Tarihe nasıl mı geçeceksiniz? Onu da varın siz düşünün!"