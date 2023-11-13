-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Tufan Erhürman, Genel Kurul'da söz alarak Devlet ve Ekonomi konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Meclis'te kararı 'Başkanın' verdiğine vurgu yapan Erhürman, "geçtiğimiz gün bir komite toplantısında her kararın 'başkanlık' tarafından verildiğine şahit olduk. Genel Sekreterliğin tüm yetkileri 'Başkan' tarafından üstlenilmiş. Başkan ile başkanlık aynı şey değildir. Başkanlık adı altında divan vs bir sürü organ vardır. İkisi aynı şey değildir, bu kabul edilemez." dedi.

'Bunlar 'yüce dediğiniz Meclis'e ve devletimize yakışmıyor' ifadeleri kullanan Erhürman, Başkan Töre'yi eleştirerek, 'sen kral gibi davranıyorsun, hükümdar gibi davranıyorsun, kimse buna izin vermez' ifadelerini kullandı.

Nüfus politikası... Erhürman: Kimse ülkenin nüfusunu bilmiyor

Sözlerinin devamında ülkenin nüfus politikasına değinen Erhürman, 'kimse ülkenin nüfusunu bilmiyor' diye konuştu.

Son nüfus sayımının 2011 yılında yapıldığını hatırlatan Erhürman 'madem yeni sayım yapmıyorsunuz, bari son sayımı projeksiyon yapın' diye konuştu. Bütçelerin hazırlandığını, özellikle belediyelerin bütçe hazırlamak için nüfus sayılarını bilmesi gerektiğini belirten Erhürman, 'neden bunu yapmıyorsunuz?' diye sordu.