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Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Başbakan Ünal Üstel'i eleştirdi.

Ünal Üstel'in rahatsızlığından dolayı Meclis çalışmalarına katılmamasını siyasi avantaja çevirme gayreti içerisinde olduğunu savunan Erhürman, Üstel'in bir gazeteye verdiği demeçte doğal afetlere yönelik kaynak oluşturma çabalarını eleştiren muhalefete yanıt olarak ' konuşacaklarına buyursunlar, gelsinler. Dolayısıyla güvenmiyoruz diye başlatılan kampanya samimiyetsiz olduğu kadar dibine kadar siyaset kokan ve bu özel konuda dahi aceba hükümeti nasıl döverim de puan toplatım gailesi ile yapılan hareketlerden başka bir şey değil' ifadelerini kullandığını belirterek, Üstel'in bu söylemini eleştirdi.

'Sayın Üstel buraya gelsin ve bunları yüzüme söylesin' diyen Erhürman, Üstel'i muhalefetin iyi niyetini suistimal etmekle suçladı.

"Hangi konuda biz dibine kadar siyaset kokan yaklaşım sergiledik?" diye soran Erhürman, 'o zaman buraya gelip bana cevap vermesi gerekiyor. Neden o yasa Meclis'e gelmedi? Çünkü sizin içinizdeki vekillerde bunun ekonomik akla uygun olmadığını söyledi. AD-HOC komiteyi kurmayı biz önerdik. Siz 'ben bilirim ben yaparım' tavrına devam ediyorsunuz. Sizsiniz dibine kadar siyaset yapan. Sağlığınızı gerekçe göstererek de siyaset yapıyorsunuz. O zaman gelin buraya. Ünal Üstel'e bu yaklaşımlar hiç yakışmadı" ifadelerini kullandı.