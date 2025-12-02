Alithia gazetesi “2007 Anlaşmasını Daha Da Kötüleştirdiler ve Zafer Çığlıkları Atıyorlar” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında imzalanan “Münhasır Ekonomik Bölge”(MEB) sınırlandırma anlaşmasına ilişkin Ortadoğu medyasında yer alan haritayı aktardı.

Gazete, sözkonusu haritanın, geçen haftaki yayınlarda da yer verdikleri gibi, “anlaşma neticesinde önemli bir tavizde bulunulduğuna” dair bilgileri destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in imzaladığı anlaşmayla, 2007'deki anlaşmaya göre, 5 kilometrekarelik bir deniz alanını Lübnan'a devredildiğinin haritada da görüldüğünü yazan gazete, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın, ülkesine ait MEB alanını artırma yönündeki talebinin kabul edildiğini daha önceki yayınlarında da dile getirmişti.

3 kilometrekarelik alan için başlatılan müzakerelerde Lübnan’ın 5 kilometrekarelik alanı almayı başardığını yazan gazete, 2007’de sağlanan anlaşmanın iptal edilmesiyle kalınmadığını, daha da kötüsünün imzalandığını belirtti.

Gazete tüm bunlara karşın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, hükümet yetkilileri ve siyasilerin, içeriğinin ne olduğu konusunda ayrıntı vermeksizin anlaşmayı bir "başarı, zafer" şeklinde yansıtmaya çalışmasına dikkat çekti.

Gazete, geçen pazar gününden beri Hristodulidis'in imza attığı anlaşmayla Güney Kıbrıs’ın 5 kilometrekarelik bir alanı Lübnan’a devredip devretmediği yönündeki sorusuna düne kadar herhangi bir yanıtın gelmediğine dikkati çekti.

Haberde, Rum Meclisi'nin de bu anlaşmayla Güney Kıbrıs’ın kazançlı çıkıp çıkmadığı, ya da haklarının değişip değişmediği konusunda bilgisi olmadığını yazdı.