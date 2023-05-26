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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… Şahali yapılacak olan ara seçimin erken genel seçimin fitilini ateşleyeceğini söyledi…

Programda CTP’nin ara seçimde gösterdiği aday ve seçim politikası hakkında konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Sami Özuslu yurttaşın gündemini objektif bir şekilde ve politik duyarlılıkla ele alan ve peşini de bırakmayan bir gazeteci. Yurttaşın sorununu da parlamentoya taşımak ve bunların gerçekleşmesi için çaba koymak adına milletvekilliği ve gazetecilik arasında ortak bir yol vardır. Bunu parlamentoda yasama faaliyeti yürütürken ortaya koyması, hükümetin dikkatini çekmek adına başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Şahali, “Şuana kadar 8 aday var. Elbette her aday değerdir ve bir potansiyelle hareket edecektir ancak siyasi partilerin adayları ipi önde göğüslemesi en muhtemel adaylardır. Biz bu seçimi kazanacağımızı düşünüyoruz. Parlamentodaki sayımızın 1’8den 19’a çıkmasının bizim açımızdan bir önemi yok ancak bu seçimi kazanmamızla birlikte yurttaşın mevcut sıkıntılara karşı yurttaşın bir tavrı olacak” ifadelerini kullandı.

UBP’nin seçimi kazanması durumunda ülkedeki kaosun devam edeceğini söyleyen Şahali, “Bu seçimin kazanmaktan öte bir anlamı olduğunu düşünüyoruz, doğrudan yurttaşın gözüne bakarak ilerliyoruz ve yurttaştan oy talep ediyoruz. Yurttaşın bugüne dair hoşnutsuzluğunun bir göstergesi olacaktır. Hükümetin attığı her adımın en yakın takipçisi olan bir partinin bu seçimi kazanması ‘kendine gel’ mesajını vermiş olacaktır. Bu seçimizin tarafımızdan kazanılmış olması hükümetin ciddi anlamda sarsılması anlamına gelecektir” şeklinde konuştu.

Şahali, “Esas ihtiyacımız bir erken genel seçimdir” diyerek, bu ara seçimin erken seçimin fitilini ateşleyecek bir unsur olduğunu söyledi.