Şahali Meclis önünde eczacıların eylemine katıldıklarını, bu sırada kendileri olmadan Meclis oturumunun başlatıldığını söyleyerek teessüflerini iletti.

Yoğun bir mesai sonucu bütçenin komiteden geçtiğini kaydeden Şahali, sadece bakanlıklar değil özel bütçeli kurumların bütçelerinin de ele alınacağını belirtti.

Bunun sürdürülebilirlik, şeffaflık, denetlenebilirlik, hesap verebilirlik bakımından son derece önemli olduğunu anlatan Şahali, konuşmasında bütçe açığına da işaret etti.

Öte yandan bunun kaydi bir bütçe açığı olduğunu söyleyen Şahali, bütçenin şu an fazla verdiğini, öte yandan bunun sürdürülebilir kamu finansman dengesi sonucu olmadığını kaydetti.

Erkut Şahali, kamuya istihdamın gerekli olan noktalara, adil şekilde yapılması gerektiğini belirterek, komite aşamasında, örneğin müfettiş kadroları gibi önemli eksik kadrolarla ilgili sordukları sorulara, gereken istihdamların yapılacağı yanıtının verildiğini belirtti. Şahali eğer söylenen kritik kadrolara istihdam yapılacaksa Kamu Hizmeti Komisyonu'nun en yoğun yıllarından birini yaşayacağını ifade etti.

Gelir artırıcı öngörülerin bütçede karşılığını bulması gerektiğini kaydeden Şahali, kamu hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artması için kamu reformunun hükümet gündeminde yer alıp almadığını sordu.

Bütçede, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yaratmanın mümkün olduğunun belirtildiğini ancak bütçede bunu karşılayacak kalemler olmadığını anlatan Şahali, gelirler bütçesine işaret etti.

Kamudan maaş alan kimsenin maaşında Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının payı olmadığını ifade eden Şahali öte yandan sokakta “Türkiye olmasa maaşlar ödenmez” inancı bulunduğunu belirtti.

Şahali, Meclis mesaisinin belirtilen saatlerde başlaması halinde, çalışmaların insani bir saatte bitebileceğini de vurguladı.