Eroğlu, başta UBP olmak üzere tüm siyasal partilerin milletvekilliği ara seçiminde katılımın tarihte görülmedik bir şekilde % 30’da kalmasını iyi değerlendirmesi, halkın verdiği mesajı doğru algılaması gerektiğini belirtti.

“Belli ki halkımız siyasal partilerin genel tutumlarından memnun değildir” diyen Eroğlu, hükümet ve Meclisin bundan gerekli çıkarımları yaparak halkın sorunlarının çözümüne odaklanılması gerektiğini vurguladı.

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladılar.

Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bir milleti, halkı bir arada tutan temel unsurlardan biri de milli ve dini bayramlardır. Bir millet, bir halk kendisini bir arada tutan milli ve dini günlerine, değerlerine, tarihine, gelenek ve göreneklerine sahip çıktıkça yücelir ve geleceğe doğru çok daha emin adımlarla yürür.

Kırgınlıkların geride bırakılarak kucaklaşmanın, sevgi ve saygıyı ön plana çıkarmanın da vesilesi olan dini bayramlarımızın bu doğrultuda kutlanmasında büyük fayda vardır.

Herkes bilmelidir ki, bu fani dünyada kırgınlıkları ileri götürmenin bir anlamı, faydası yoktur.

Esas olan sevgi , saygı, karşılıklı hoşgörü, vefadır; geride hoş bir seda, güzel yaşanmışlıklar ve hayırlı hizmetler bırakabilmektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elbette bir takım ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyadır ama ben bunların aşılacağına yürekten inanıyorum.

Yeter ki, Anavatanımız Türkiye ile birlikte yürümeye devam edelim ve yapılması gerekenleri gerek Anavatanımız gerekse biz daha fazla gecikmeden yapalım.

Benim dönemlerimde de yüksek enflasyon ve döviz kurlarında yükselişler yaşanmıştır ama bizler hep Anavatan Türkiye’nin de desteği ile halkımızın kayıplarını giderdik, Halkımızın gelir seviyesinin, yaşam kalitesinin belli bir seviyenin altına düşmesine izin vermedik.

İnanıyorum ki bu kez de öyle olacaktır.

Memnuniyetle okuyorum ki, hükümetimiz gençlere ev sahibi olabilmeleri için düşük faizli kredi kullandırma ve sosyal konut projelerini uygulama kararı almıştır.

Daha 1985-1991 yılları arasında devlet sosyal konut projesini ilk uygulamaya koyan, bir yapı kooperatifinin başlattığı ancak yarım kalan projeye sahip çıkarak bitmesini sağlayan eski bir başbakan olarak bu gibi projelerin çok büyük yarar sağladığının altını çizmekte büyük fayda görüyorum.

Bu atılacak adımların yanı sıra gençlerimize yeni istihdam olanakları yaratılması da şarttır.

Umarım yeni Ercan Havalimanı’nın bitirilmesi, KKTC’ye Türkiye’den deniz altından kablolarla elektrik enerjisi getirilerek bir enterkonnekte sistem kurulması, önce Güzelyurt sonra Mesarya ovalarının Anavatan Türkiye’den gelen suya kavuşturulmaları, deniz limanlarımızın yenilenmesi yönüne gidilmesi, karayollarımızın geliştirilmesine önem verilmesi, yeni devlet hastanesi yapılması gibi çalışmalarla KKTC daha müreffeh , yaşam kalitesinin daha da yükseldiği günlere ulaşacaktır.

Yıllarca Kıbrıs konusunun içinde yaşadım; samimiyetle vurgulamak isterim ki, biz ne kadar iyi niyetli , ne kadar yapıcı olursak olalım Rum liderliğinin bizi eşit ortak kabul etmesi, Kıbrıs’ta kendisinin ne kadar hakkı varsa bizim de o kadar hakkımız olduğunu idrak etmesi mümkün değildir.

Beklentileri , hedefleri, hayalleri ,Türkiye’nin buradan gitmesi ile bizleri 1974 öncesi koşullara götürmektir.

Bu Rum niyeti karşısında bizim yapmak zorunda olduğumuz ise devletimize dört elle sarılmak, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerimizi her alanda daha ileri götürmektir.

Bunu yaptığımız takdirde aşamayacağımız güçlük yoktur.

Ben KKTC’nin gün gele tanınacağından eminim.Belki biraz zaman alacaktır ama bu mutlaka gerçekleşecektir.

Unutmayalım ki, belirli süreler bizler için uzun görünebilir ama devletler için bu süreler çok da uzun ve önemli değildir.

Bu arada bayram vesilesi ile her zaman dikkat çektiğim birkaç konuya daha değinmek istiyorum.

Başta Ulusal Birlik Partisi olmak üzere tüm siyasal partilerimiz geçtiğimiz pazar günü yapılan milletvekilliği ara seçiminde katılımın tarihimizde görülmedik bir şekilde % 30’da kalmasını iyi değerlendirmeli, halkın verdiği mesajı doğru algılamalıdır.Belli ki halkımız siyasal partilerin genel tutumlarından memnun değildir.

Hükümet ve Meclis bundan gerekli çıkarımları yapmalı, Halkımızın sorunlarının çözümüne odaklanılmalıdır.

Devlet olarak halk olarak giderek yaygınlaştığı iddia edilen uyuşturucu ve alkol bağımlılığından gençlerimizin uzak tutulması bizim için başlıca konulardan biri olmalıdır.

Aksi takdirde geleceğimizi ciddi bir tehlike beklemektedir.

Hepimizi üzen trafik kazalarının önlenebilmesi için başta polisimiz, devlet yöneticileri, aileler, öğretmenler olmak üzere herkese sürekli uyarı yapma, denetleme görevleri düştüğünü hiç aklımızdan çıkarmamalıyız.

Polis sayımız azdır. Bir an önce polisimize gereken eleman , araç gereç takviyesi yapılmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, İslam aleminin Kurban Bayramı’nı candan kutlar, herkese kazalardan uzak, sağlık ve mutlulukla geçecek bayram günleri dilerim.”