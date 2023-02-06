Tatar, “Adıyaman’daki bir otelde bulunan GTMK öğrencileri ve oteldeki duruma ilişkin sürekli temas halindeyiz. Kurtarma çalışmalarından güzel haber bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, Pegasu Hava Yoları’na ait bir uçak ile Sivil Savunma ekiplerini götürmek üzere Adıyaman’a gidecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye ilk etapta 30 kişilik sivil savunma ekibiyle 8 özel donanımlı araç gönderecek.

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