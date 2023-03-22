- ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web Tv'de, Çiğdem Aydın'ın konuğu oldu.

Tatar, programda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar değiştiği takdirde, politikanın değişebileceği ihtimalinin sorulması üzerine Tatar, "Türkiye'nin politikası asla ama asla değişmez" dedi.

Türkiye'de iktidar değişirse ve politikaları değişirse asla desteklemeyeceğini belirten Tatar, "Böyle doğdum, böyle ölürüm Bende yamuk olmaz, zikzak olmaz" diye konuştu.

Tatar, konuyla ilgili sözlerini 'ben asla değişmem' vurgusuyla noktaladı.