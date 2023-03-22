-ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web Tv'de, Çiğdem Aydın'ın konuğu oldu. Tatar programda iç politikayıla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların ülkedeki sıkıntılar karşısında gösterdikleri tepkileri de sorulan Tatar, güçlü bir devlet olmak için ekonominin güçlü olması gerektiğini ancak devletlerin büyük talihsizlikler yaşayabileceğine vurgu yaptı. Önce pandemi ardından Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bir çok talihsizlikle baş başa kalındığını hatırlatan Tatar, bunun ekonomiyi ve doğal olarak da ülkeyi etkilediğini kaydetti.

"Önemli olan sıkıntıları birlik beraberlik içinde aşmaktır" diyen Tatar, "halk şikayet edebilir çünkü detayları bilmez. Ama bu işlerin bir çok tarafı vardır. Sorunlar konusunda elden ne gelirse yapılmaktadır"dedi.

"İlaç sıkıntısı için Fahrettin Koca'yı aradım"

Sözlerinin devamında ülkedeki ilaç sıkıntısına da değinen Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aradığını ve sorunu bizzat kendisine aktardığını söyledi. Konuyla ilgili Avrupa Birliği ile de temasa geçtiklerini anlatan Tatar, sorunun sadece ülkemizde ya da Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşandığına dikkat çekti.