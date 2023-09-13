Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, İş Kadınları Derneği’nde dün akşam yer alan tanıtım etkinliğinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk kadınının ortaya koyduğu emeğin mücadele yıllarından bu yana ülkemizin kalkınması ve gelişimi için, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması için çok büyük önem taşıdığına işaret etti.

“Eşitlik Temelinde Bir Yaşam Mücadelesi İçin Verdiğimiz Çabaların Bir Neticeye Ulaşabilmesi İçin Birbirimize Sahip Çıkmalıyız”

Kadın öykülerinin derlendiği kitapta ve etkinlikte emeği geçen herkese yürekten teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Hepimiz Kıbrıs Türk halkının geleceği için çalışıyoruz. Bu topraklarda eşitlik temelinde bir yaşam mücadelesi için verdiğimiz çabaların bir neticeye ulaşabilmesi için birbirimize sahip çıkmalıyız. Bu ülkede üretenlere, bu ülkeye kendi çabaları ile eserler ve evlatlar verenlere hürmetimiz çok büyüktür” dedi.

“Kadınlarımız baş tacımızdır”

“Kadınlarımız baş tacımızdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, cinsiyet eşitliği konusunda verilen mücadelenin devam ettiğini belirterek, ülkemizde kadınların özellikle kamuda önemli yerlere geldiğini sözlerine ekledi.