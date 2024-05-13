Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu iddia ederek söylediği sözlerle gündeme gelen Bülent Ersoy bu sefer vasiyetiyle dikkat çekti.

Her zaman açıklamaları, kıyafetleri ve sesiyle gündeme gelen Türk müziğinin divası Bülent Ersoy Anneler Günü'nde annesinin mezarını paylaşarak bir de mektup yazdı.

Ersoy, annesinin mezarının temiz ve bakımlı olmasından bahsederken menajeri Haluk Şentürk'e ne vasiyet ettiğini açıkladı.

MENAJERİNDEN NE İSTEDİ?

Ersoy konuşmasında "Haluk'a aman ha mezarım çok şık olsun çok temiz olsun, dedim. Her gün kloraklarla, çamaşır sularıyla yıkanıp temizlensin. Çiçeklerim hep taze konsun üzerime" dedi.