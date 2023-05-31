Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesiyle birlikte rahat bir nefes aldıklarını aktardı.

Bakan Ertuğruloğlu, “Sözü dinlenen düşüncesi sorulan saygı gösterilen bir Türkiye var bir ana vatanımız var, gurur duyarız. Sayın Erdoğan da sadece Türkiye Cumhurbaşkanı değil, bir dünya lideri konumundadır” açıklamasını yaptı.

Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda kararlı duruşun da devam edeceğinin göstergesi olduğunu vurguladı ve "Kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber